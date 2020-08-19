На Днепропетровщине в интернате устроили трудовое рабство для душевнобольных. Коллаж

В городе Кривой Рог Днепропетровской области работники КУ "Криворожский психоневрологический интернат" издевались над своими подопечными.

Проверка заведения подтвердила факты пыток и грубого нарушения законодательства о труде. Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований, сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Сотрудники психоневрологического интерната, пользуясь своей властью над пациентами и их умственной отсталостью, принуждали их к тяжелому труду. Подопечных заставляли выполнять ремонтные работы на территории медучреждения с применением бетономешалки. При этом служащие знали, что их пациенты по состоянию здоровья вообще не могут работать.

Трудовое рабство причинило людям с психическими заболеваниями моральные страдания. Кроме того, в интернате больным не обеспечили надлежащие условия пребывания.

На данный момент полиция проводит расследование и устанавливает круг причастных к преступлениям лиц. Дело находится под контролем областной прокуратуры.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что полицейские задержали 36-летнего жителя Днепропетровской области, который возглавил в Харькове нелегальный реабилитационный центр. Пациентов заставляли принимать неизвестные лекарства и регулярно избивали.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!