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15 февраля • обновлено в 15:32
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Игорь Кравченко

На Днепропетровщине в доме сгорели двое мужчин, во дворе нашли повешенную женщину. Фото

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Сегодня, 15 февраля, в селе Мусиевка Никопольского района Днепропетровской области на улице 40 лет Победы горел одноэтажный дом.

Во время ликвидации происшествия спасатели нашли тела двух мужчин 1980 и 1969 годов рождения. Об этом сообщили в пресс-службе Галавного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области.

Как выяснилось, у погибших была инвалидность - они не смогли самостоятельно выбраться из горящего дома.

Спасатели обнаружили три трупа

Спасатели обнаружили три трупа

Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

Спасатели обнаружили три трупа

Спасатели обнаружили три трупа

Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

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Кроме этого, во дворе дома спасатели нашли тело женщины 1957 года рождения. Женщина была повешена. Обстоятельства гибели женщина и пожара в доме будут выяснять правоохранители.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре на Левом берегу произошел пожар в жилом доме, известном как "Пентагон". В многоэтажке находится общежитие.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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