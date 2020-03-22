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22 марта • обновлено в 16:12
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Игорь Кравченко

На Днепропетровщине в автомобиле Daewoo сгорел мужчина

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В воскресенье, 22 марта, в Слонянском районе возле села Письмечево сгорел автомобиль Daewoo Lanos.

Информация о пожаре поступила в Службу спасения в 10:30. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области.

Пожарные установили, что пожар возник в середине легкового автомобиля. Огонь повредил автомобиль на площади 4 метра квадратных.

Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили мужчину без признаков жизни.

В автомобиле Daewoo сгорел мужчина

В автомобиле Daewoo сгорел мужчина

gorod.dp.ua

К ликвидации пожара было привлечено три человека личного состава и единица техники пожарной команды села Новопокровка.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на Днепропетровщине сгорел автомобиль ВАЗ 2106. Спасатели нашли в автомобиле обгоревшее тело.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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