На Днепропетровщине умер депутат, в квартире которого прогремел взрыв

Происшествия 13:03, 10.06.2020

В городе Новомосковск Днепропетровской области 9 июня в центральной районной больнице от полученных травм скончался 39-летний депутат местного городского совета.

Мужчина умер ближе к вечеру от ожогов практически всего тела. Их он получил накануне при взрыве и пожаре в собственной квартире, сообщает "Полезная газета".

Погибший мужчина
poleznaya.dp.ua

У погибшего остались жена и дети. Однако в последнее время они жили отдельно.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, мужчина, который устроил взрыв в многоэтажке в Новомосковске, пытался покончить с собой.

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