На Днепропетровщине у полиции украли дело об убийстве: в сети скандал

В Днепропетровской области у Покровского отдела полиции украли документы по уголовному делу, датированному 2004 годом.

Неизвестные отправили дело председателю первичного профсоюза полиции Сергею Джихуру. Конверт вместе с бумагами и запиской он обнаружил в своем почтовом ящике, сообщил Джихур на своей странице в Facebook.

В анонимном письме было сказано, что данное уголовное производство якобы было утеряно некой Татьяной, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Неизвестные объяснили, что отправили документы Джихуру, так как они ему доверяют и он знает, что с ними сделать.

Записка анонимов, которые передали дело Сергею Джихуру. Facebook/Сергей Джихур

Предположительно, это старое дело об убийстве, которое пытались замаскировать под нанесение тяжких телесных повреждений. Производство могли намеренно скрывать долгие годы. Кроме того, такие уголовные дела с появлением нового Уголовного процессуального кодекса должны были перерегистрировать в Едином реестре досудебных расследований.

Сергей Джихур отмечает, что он готов передать данные документы полиции:

"Возможно это какая-то шутка, а может и на самом деле реальные документы. Я готов документы передать, но исключительно в рамках официальных процессуальных мероприятий с описанием в полном объеме", – написал глава полицейского профсоюза.

Уголовное дело датировано 2004 годом. Facebook/Сергей Джихур

Пользователи Facebook в комментариях предполагают, что данное похищение дела может быть подставным с целью отомстить руководителю райотдела. Некоторые в свою очередь считают, что сам пост Сергея Джихура – заказной или попросту неправдивый.

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