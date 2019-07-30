На Днепропетровщине целая семья попала в больницу из-за таксы

В Пятихатском районе Днепропетровской области семья из четверых человек вынуждена проходить профилактическое лечение от бешенства.

Выяснилось, что собака, принадлежавшая им, была больна бешенством, сообщили OBOZREVATEL в "Днепропетровском обласном лабораторном центре Министерства охраны здоровья Украины".

У домашнего питомца обнаружили бешенство tvoidrug.com

Согласно отчету о санитарно-эпидемической ситуации в области за минувшую неделю, за медицинской помощью обратилось 4 человека, которые контактировали с больным бешенством животным.

Как объяснили в лабораторном центре, в Пятихатском районе ветеренары выяснили, что недавно умершая такса, принадлежавшая упомянутой семье, оказалась больна бешенством.

Для профилактики заражения вся семья проходит соответствующее лечение и получает прививки.

"Там объявлен очаг бешенства. Осуществляются мероприятия для недопущения эпизоотии", - сообщила изданию заместительница директора учреждения Валентина Резвых.

Специалисты лабораторного центра провели эпидемиологическое обследование очага.

Эпидемиологическая ситуация среди животных находится под контролем ветеринарных служб.

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