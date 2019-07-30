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На Днепропетровщине целая семья попала в больницу из-за таксы

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В Пятихатском районе Днепропетровской области семья из четверых человек вынуждена проходить профилактическое лечение от бешенства.

Выяснилось, что собака, принадлежавшая им, была больна бешенством, сообщили OBOZREVATEL в "Днепропетровском обласном лабораторном центре Министерства охраны здоровья Украины".

У домашнего питомца обнаружили бешенство

У домашнего питомца обнаружили бешенство

tvoidrug.com

Согласно отчету о санитарно-эпидемической ситуации в области за минувшую неделю, за медицинской помощью обратилось 4 человека, которые контактировали с больным бешенством животным.

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Как объяснили в лабораторном центре, в Пятихатском районе ветеренары выяснили, что недавно умершая такса, принадлежавшая упомянутой семье, оказалась больна бешенством.

Для профилактики заражения вся семья проходит соответствующее лечение и получает прививки.

"Там объявлен очаг бешенства. Осуществляются мероприятия для недопущения эпизоотии", - сообщила изданию заместительница директора учреждения Валентина Резвых.

Специалисты лабораторного центра провели эпидемиологическое обследование очага.

Эпидемиологическая ситуация среди животных находится под контролем ветеринарных служб.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что помощник священника застрелил собаку на глазах у детей в Днепре.

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр болезни животные
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