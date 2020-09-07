В Петриковском районе Днепропетровской области мужчина жестоко расправился с родной матерью.

Полицейские задержали злоумышленника, сообщили в пресс-службе ГУ НП в Днепропетровской области.

Как стало известно, происшествие случилось 5 сентября. Во время конфликта мужчина несколько раз ударил потерпевшую кухонным ножом в грудь. В результате от полученных ранений женщина скончалась.

Позже полицейские задержали подозреваемого в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Орудие преступления с места происшествия изъято.

На Днепропетровщине сын убил ножом родную мать. Фото пресс-службы ГУ НП в Днепропетровской области

7 сентября мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

Досудебное расследование продолжается.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра полиция задержала мужчину, который бросил гранату возле жилого дома и она взорвалась. В результате взрыва двое мужчин получили телесные повреждения.

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