На Днепропетровщине супруги развращали малолетнюю дочь

На Днепропетровщине судят супружескую пару, обвиняемую в развращении собственной 3-летней дочери.

38-летний житель Вольногорска и его жена привлекали ребенка к съемкам в порнографических роликах. Отснятые материалы распространялись в сети Интернет, сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Кроме того, при задержании в доме горе-родителей обнаружили еще девять слип-пакетов с каннабисом. Наркотики были приобретены и хранились для собственного употребления.

Супругам инкриминируют развращение малолетнего ребенка, а также изготовление и распространение видеопродукции, содержащей детскую порнографию. Мужчина также ответит за незаконное приобретение, изготовление и хранение наркотических средств без цели сбыта.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре подростки избили ребенка с инвалидностью на глазах у толпы.

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