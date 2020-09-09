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На Днепропетровщине супруги развращали малолетнюю дочь

Алина Рашевская
Алина Рашевская
Происшествия
2,3 т.
На Днепропетровщине супруги развращали малолетнюю дочь

На Днепропетровщине супруги развращали малолетнюю дочь. www.omsk.kp.ru

На Днепропетровщине судят супружескую пару, обвиняемую в развращении собственной 3-летней дочери.

38-летний житель Вольногорска и его жена привлекали ребенка к съемкам в порнографических роликах. Отснятые материалы распространялись в сети Интернет, сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Кроме того, при задержании в доме горе-родителей обнаружили еще девять слип-пакетов с каннабисом. Наркотики были приобретены и хранились для собственного употребления.

Супругам инкриминируют развращение малолетнего ребенка, а также изготовление и распространение видеопродукции, содержащей детскую порнографию. Мужчина также ответит за незаконное приобретение, изготовление и хранение наркотических средств без цели сбыта.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре подростки избили ребенка с инвалидностью на глазах у толпы.

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