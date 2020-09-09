На Днепропетровщине супруги развращали малолетнюю дочь. www.omsk.kp.ru
На Днепропетровщине судят супружескую пару, обвиняемую в развращении собственной 3-летней дочери.
38-летний житель Вольногорска и его жена привлекали ребенка к съемкам в порнографических роликах. Отснятые материалы распространялись в сети Интернет, сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.
Кроме того, при задержании в доме горе-родителей обнаружили еще девять слип-пакетов с каннабисом. Наркотики были приобретены и хранились для собственного употребления.
Супругам инкриминируют развращение малолетнего ребенка, а также изготовление и распространение видеопродукции, содержащей детскую порнографию. Мужчина также ответит за незаконное приобретение, изготовление и хранение наркотических средств без цели сбыта.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре подростки избили ребенка с инвалидностью на глазах у толпы.
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