На Днепропетровщине спастели вынесли двух человек из горящей квартиры. Видео

В субботу, 14 марта, в Никополе Днепропетровской области произошел пожар в доме по улице Виктора Усова.

В Службу спасения "101"сообщение о пожаре поступило в 21:37. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области.

Спасатели установили, что пожар возник в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома. Огонь уничтожил мебель и повредил домашние вещи на общей площади 10 квадратных метров.

В Никополе горел жилой дом Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

В Никополе горел жилой дом Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

В Никополе горел жилой дом Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

В 21:50 огонь был локализован и в 22:30 ликвидирован. Во время ликвидации пожара спасатели вынесли на руках на свежий воздух двух человека (мужчин 1949 и 1986 годов рождения) и собаку.

Пострадавших передали сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации. К ликвидации пожара были привлечены 6 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Кривом Роге при пожаре погиб мужчина. Выжить удалось только матери с 4-летним сыном.

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