На Днепропетровщине спасатели объявили высокую пожарную опасность

На территории Днепропетровской области с 19 по 21 апреля объявлено о высокой пожарной опасности – четвертого класса.

Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии предупреждает о заморозках и первом уровне опасности – желтом. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области.

В воскресенье, 19 апреля, прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха по области ночью 0… +5 тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0…-3, днем ​​+9…+14. В Днепре ночью 0…+2 тепла, на поверхности почвы заморозки 0…-2, днем ​​+11…+13.

Спасатели объявили высокую пожарную опасность Укринформ

В понедельник, 20 апреля, ожидается облачная погода с прояснениями. Временами дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с, днем ​​местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7, днем ​​+8…+13.

Во вторник, 21 апреля, прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5, на поверхности почвы заморозки 0…-3, днем +​​8…+13.

Ранее OBOZREVATEL писал, что из Днепра отправили большую группу пожарных в Чернобыльскую зону. Туда отправились 149 человек личного состава и 41 единица пожарно-спасательной техники.