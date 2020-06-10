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10 июня • обновлено в 15:28
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На Днепропетровщине СБУ разоблачила схему производства комплектующих к танковым снарядам для Росси

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На Днепропетровщине Служба Безопасности Украины задержала контрабанду российских военных деталей на более чем два с половиной миллиона гривен. Прошли обыски в офисах подконтрольных контрабандистам фирмах в Днепропетровской, Харьковской и Луганской областях.

СБУ блокировала контрабанду

СБУ блокировала контрабанду

ssu.gov.ua

Сотрудники Службы Безопасности Украины изъяли цифровую технику, бухгалтерскую отчетность фирм-импортеров, уставные документы и печати фирм-нерезидентов, сообщает пресс-служба СБУ.

СБУ блокировала контрабанду

СБУ блокировала контрабанду

ssu.gov.ua

Детали для танковых снарядов завозились на территорию Украины, как металлолом и доставлялись в один из городов Луганщины. Контрабандисты на собственных производственных мощностях осуществляли переработку деталей и возвращали на оборонные предприятия страны-агрессора.

СБУ блокировала контрабанду

СБУ блокировала контрабанду

ssu.gov.ua

В рамках производства, начатого по статье 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства дела и сотрудничества злоумышленников с предприятиями Российской Федерации и пророссийскими террористами на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, генерал-майора Службы безопасности Украины Валерия Шайтанова, которого подозревают в государственной измене и подготовке терактов, оставили под стражей.

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Украина Днепр
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