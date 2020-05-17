На Днепропетровщине ревнивый парень набросился с ножом на конкурента

Игорь Кравченко Происшествия 13:23, 17.05.2020

В Синельниково Днепропетровской области задержали 21-летнего парня, который на почве ревности нанес многочисленные ножевые ранения потерпевшему.

Событие произошло 14 мая около 2:20. Полицейские установили, что в ходе ссоры парень нанес 24-летнему потерпевшему телесные повреждения в виде колото-резаных ранений спины, после чего ушел. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

После проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали парня и доставили в Синельниковское отделение полиции.

Ревнивый парень набросился с ножом на конкурента
Медиа Центр

По согласованию с местной прокуратурой следователь 15 мая сообщил парную о подозрении в совершении преступления предусмотренного ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – покушение на убийство. Продолжается досудебное расследование. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре мужчина убил 12-летнего мальчика и спрятал тело в заброшенном доме. Тело мальчика нашли на кровати в куче одежды.

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