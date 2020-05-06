На Днепропетровщине рецидивист зверски расправился над товарищем: что ему грозит

Октябрьский районный суд Кривого Рога Днепропетровской области вынес приговор мужчине, который зарезал собутыльника на почве ревности.

Горожанина судили по 115 статье Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Преступник проведет за решеткой 10 лет, сообщает "Первый криворожский".

Преступление произошло 3 февраля 2020 во время распития алкогольных напитков в кругу знакомых. Один из гостей начал приставать к сожительнице домовладельца. Между мужчинами завязалась драка, в ходе которой последний нанес противнику несовместимые с жизнью ранения ножом. Известно, что ранее он уже неоднократно был судим за другие уголовные преступления.

Убийство в Кривом Роге ГолосUA

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Бердянске Запорожской области мужчина в разгар конфликта убил женщину, а ее труп спрятал в бытовом холодильнике на крыше пристройки многоэтажного дома. Так злоумышленник пытался скрыть следы преступления, произошедшего еще в конце апреля.

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