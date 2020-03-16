В городе Павлоград Днепропетровской области 15 марта из салона автобуса вышвырнули 13-летнюю девочку.

Пассажирка не смогла воспользоваться электронной карточкой льготника, которая предоставлена ей как ребенку из многодетной семьи. Водитель отказал ей в перевозке, потребовав немедленно покинуть транспортное средство, сообщила мама пострадавшей Юлия Фоменко в Facebook-сообществе "Наш Павлоград".

Из-за задержки отправления льготницу силой вытолкали из машины другие пассажиры. Инцидент произошел на маршруте №13.

На Днепропетровщине ребёнка вышвырнули из автобуса Коллаж

"Дочка, которой 13 лет, садилась на 13-ый маршрут на ул. Озерной где-то в 19:15. У меня трое деток, поэтому у дочки была проездная карточка, которая почему-то не сработала и водитель заставил ребёнка выйти с автобуса, заглушив мотор. А люди, находящиеся в это время в автобусе, начали кричать, чтобы она выходила, так как они спешат (там было человек 10). В итоге одна женщина схватила ребёнка за куртку и вышвырнула с автобуса", – рассказала Фоменко.

Для пассажирки инцидент закончился ушибом ноги. Девочке удалось продолжить поездку на другом автобусе, где она беспроблемно воспользовалась льготой.

"Дочь чуть не упала лицом на асфальт, и при этом ушибла ногу. Ребёнок сел на следующий автобус, а карточка сработала без проблем", – поделилась горожанка.

Скриншот Facebook-сообщество "Наш Павлоград"

Ситуация вызвала бурную реакцию в соцсети. Мнение участников сообщества разделилось: некоторые обвинили в случившемся маму девочки, которая не обеспечила несовершеннолетнюю карманными деньгами, однако большинство комментирующих были возмущены хамством маршрутчика и равнодушием пассажиров, которые не заступились за подростка.

Скриншот Facebook-сообщество "Наш Павлоград"

Скриншот Facebook-сообщество "Наш Павлоград"

Скриншот Facebook-сообщество "Наш Павлоград"

Скриншот Facebook-сообщество "Наш Павлоград"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в маршрутке, которая ехала от станции метро "Лесная" в Киеве в Бровары, 6 марта мужчина разбил девушке нос в ответ на просьбу не хамить ей. Она оказалась полицейской.

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