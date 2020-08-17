На Днепропетровщине ребенок утонул в первый же день отдыха в лагере

Полиция начала расследование.
В Днепропетровской области семилетний мальчик утонул в озере во время отдыха в лагере.
Как сообщает ТСН, ребенок не умел плавать, однако его все равно допустили к водоему.
Мать погибшего уточнила, что отправила сына на автобусе в лагерь утром, а уже вечером ей позвонили и сообщили о случившемся.
"Когда она мне сказала, что ребенок утонул, я думала, что сойду с ума. Я им жила, на руках носила, пылинки сдувала, а теперь ребенка моего нет", – сказала Людмила.
Мать погибшего заявила, что мальчик не умел плавать. Кадр видео ТСН
Женщина рассказала, что жила с сыном в общежитии и сама воспитывала его. К ней пришли из благотворительного фонда и предложили помощь. Изначально это были занятия с учителем и психологом, а затем – бесплатное оздоровление в палаточном лагере на пять дней.
Мать погибшего отметила, что ее сын не умел плавать и в лагере об этом знали. Там ей ответили, что вожатая отвернулась на две минуты и ребенок за это время пропал из поля зрения.
Правоохранители начали расследование и уже провели обыски в фонде.
Ребенок утонул во время купания в озере. Кадр видео ТСН
"Это ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей. Есть определенная информация, что одновременно в водоеме находилось много детей", – отметила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.
Как сообщал OBOZREVATEL, 9 августа на Безлюдовском водохранилище под Харьковом утонул 10-летний мальчик.
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