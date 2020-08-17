На Днепропетровщине ребенок утонул в первый же день отдыха в лагере

В Днепропетровской области семилетний мальчик утонул в озере во время отдыха в лагере.

Как сообщает ТСН, ребенок не умел плавать, однако его все равно допустили к водоему.

Мать погибшего уточнила, что отправила сына на автобусе в лагерь утром, а уже вечером ей позвонили и сообщили о случившемся.

"Когда она мне сказала, что ребенок утонул, я думала, что сойду с ума. Я им жила, на руках носила, пылинки сдувала, а теперь ребенка моего нет", – сказала Людмила.

Мать погибшего заявила, что мальчик не умел плавать. Кадр видео ТСН

Женщина рассказала, что жила с сыном в общежитии и сама воспитывала его. К ней пришли из благотворительного фонда и предложили помощь. Изначально это были занятия с учителем и психологом, а затем – бесплатное оздоровление в палаточном лагере на пять дней.

Мать погибшего отметила, что ее сын не умел плавать и в лагере об этом знали. Там ей ответили, что вожатая отвернулась на две минуты и ребенок за это время пропал из поля зрения.

Правоохранители начали расследование и уже провели обыски в фонде.

Ребенок утонул во время купания в озере. Кадр видео ТСН

"Это ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей. Есть определенная информация, что одновременно в водоеме находилось много детей", – отметила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 августа на Безлюдовском водохранилище под Харьковом утонул 10-летний мальчик.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал