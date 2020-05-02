На Днепропетровщине ребенку зажало голову бетонной плитой. Фото

В городе Першотравенск Днепропетровской области 10-летний мальчик оказался зажат между стеной и бетонной плитой.

Инцидент произошел в заброшенном здании неэксплуатируемой школы, сообщает "Днепр оперативный".

Голова ребенка была зажата между кирпичной стеной и бетонной плитой лестницы. Мальчика из "ловушки" пришлось извлекать спасателям. Они, используя специальный инструмент, освободили пострадавшего ребенка. Чтобы спасти его понадобилось 20 минут.

Ребенку зажало голову бетонной плитой Днепр оперативный

Получил ли мальчик повреждения в результате инцидента на данный момент не известно.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Каменском Днепропетровской области вырезали мужчину, который упал с лавки и застрял в конструкции стола. Инцидент произошел на летней площадке неработающего кафе.

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