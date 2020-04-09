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9 апреля • обновлено в 17:12
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Карина Бондаренко

На Днепропетровщине разыскивают троих пропавших без вести мужчин: фото и приметы

1.4т
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В Каменском Днепропетровской области полиция разыскивает троих без вести пропавших мужчин.

Об этом сообщает "Событие" со ссылкой на Днепровское отделение полиции. Так, правоохранители устанавливают местонахождение Василия Скабицкого , Владимира Филева и Николая Чубирко.

Скабицкий Василий Николаевич 1934 года рождения, 13.07.2016 ушел с места проживания по ул.Металлургов и до настоящего времени домой не вернулся.

Приметы: на вид 83-86 лет, рост 165-175 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза темные.

На Днепропетровщине разыскивают троих пропавших без вести мужчин

На Днепропетровщине разыскивают троих пропавших без вести мужчин

Филев Владимир Иванович, 1928 года рождения, 09.04.2016 ушел с места проживания по пр.Победы и до настоящего времени домой не вернулся.

Приметы: на вид 85-90 лет, рост 165-175 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза темные.

На Днепропетровщине разыскивают троих пропавших без вести мужчин

На Днепропетровщине разыскивают троих пропавших без вести мужчин

Чубирко Николай Васильевич, 1963 года рождения, 19.07.2014 ушел с места проживания по бул.Героев и до настоящего времени домой не вернулся.

Приметы: на вид 53-56 лет, рост 170-175 см, плотного телосложения, волосы темного цвета с сединой, глаза светлые.

На Днепропетровщине разыскивают троих пропавших без вести мужчин

На Днепропетровщине разыскивают троих пропавших без вести мужчин

Всех, кто владеет информацией о их местонахождении, просят связаться с Днепровским ОП Каменского ОП ГУНП в Днепропетровской области по телефонам: (05692) 6-43-33, 067-974-26-80, 068-799-39-81.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в ночь на 9 апреля в Каменском Днепропетровской области прогремел взрыв на Днепровском металлургическом комбинате.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
пропал человек
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