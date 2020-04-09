На Днепропетровщине разыскивают троих пропавших без вести мужчин: фото и приметы

В Каменском Днепропетровской области полиция разыскивает троих без вести пропавших мужчин.

Об этом сообщает "Событие" со ссылкой на Днепровское отделение полиции. Так, правоохранители устанавливают местонахождение Василия Скабицкого , Владимира Филева и Николая Чубирко.

Скабицкий Василий Николаевич 1934 года рождения, 13.07.2016 ушел с места проживания по ул.Металлургов и до настоящего времени домой не вернулся.

Приметы: на вид 83-86 лет, рост 165-175 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза темные.

На Днепропетровщине разыскивают троих пропавших без вести мужчин

Филев Владимир Иванович, 1928 года рождения, 09.04.2016 ушел с места проживания по пр.Победы и до настоящего времени домой не вернулся.

Приметы: на вид 85-90 лет, рост 165-175 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза темные.

На Днепропетровщине разыскивают троих пропавших без вести мужчин

Чубирко Николай Васильевич, 1963 года рождения, 19.07.2014 ушел с места проживания по бул.Героев и до настоящего времени домой не вернулся.

Приметы: на вид 53-56 лет, рост 170-175 см, плотного телосложения, волосы темного цвета с сединой, глаза светлые.

На Днепропетровщине разыскивают троих пропавших без вести мужчин

Всех, кто владеет информацией о их местонахождении, просят связаться с Днепровским ОП Каменского ОП ГУНП в Днепропетровской области по телефонам: (05692) 6-43-33, 067-974-26-80, 068-799-39-81.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в ночь на 9 апреля в Каменском Днепропетровской области прогремел взрыв на Днепровском металлургическом комбинате.

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