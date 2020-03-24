На Днепропетровщине разыскивают пропавшую женщину: фото и приметы

На Днепропетровщине разыскивают 44-летнюю Василенко Наталью Станиславовну.

14 февраля жительница села Марьина Роща Петропавловского района ушла из дома в неизвестном направлении. С тех пор о ее местоположении ничего не известно, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

В Днепре разыскивают пропавшую женщину Павлоград.dp.ua

Приметы: на вид 45-50 лет, крепкого телосложения, рост 160-165 сантиметров, темно-каштановые волосы до плеч.

Была одета: голубое пальто, шапка белая вязаная, черные гамаши, черные сапоги.

В Днепре разыскивают пропавшую женщину ГУ НП в Днепропетровской области

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Натальи, полиция просит сообщить на линию "102" или по телефонам: (099) 235 33 31, (050) 15907 45 (розыскная группа).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Интерпол отменил международный розыск бывшего главного спасателя Одесской области Владимира Боделана, которого разыскивали в рамках уголовного дела о событиях 2 мая в Одессе.

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