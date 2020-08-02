На Днепропетровщине разыскивают пропавшую 20-летнюю девушку. Фото и приметы

Алина Рашевская Происшествия 10:55, 2.08.2020

В Днепропетровской области полиция объявила в розыск 20-летнюю жительницу села Приют Марию Ковалевич.

Девушка уехала в Днепр 28 июля. В последний раз ее видели вечером 29 июля на улице Сечевых Стрельцов, когда она шла по разделительной полосе посреди дороги, сообщает "Днепр оперативный".

На Днепропетровщине разыскивают пропавшую 20-летнюю девушку
Фото: Днепр оперативный

Приметы: рост около 175 см, темные длинные волосы, карие глаза.

Была одета: розовая футболка, зеленые штаны.

Если Вам что-либо известно о местонахождении Марии, полиция просит сообщить на линию "102".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре за сутки не выявили новых случаев COVID-19.

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Днепр Происшествия

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