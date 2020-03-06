На Днепропетровщине разыскивают пропавшего мужчину: фото и приметы

На Днепропетровщине полиция объявила в розыск 39-летнего Андрея Костецкого из города Кривой Рог.

В октябре прошлого года мужчина ушел из дома в неизвестном направлении. С тех пор о его местоположении ничего не известно, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

На Днепропетровщине разыскивают пропавшего мужчину newtimes.kz

Приметы: на вид 38 - 40 лет, рост 173 - 175 см, среднего телосложения, лицо овальное, волосы темные, глаза голубые, нос прямой, губы тонкие.

Особые приметы: на одной из рук, в районе предплечья, имеется длинный шрам.

Был одет: спортивный костюм темного цвета, кроссовки черного цвета.

На Днепропетровщине разыскивают пропавшего мужчину ГУ НП в Днепропетровской области

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Андрея, полиция просит сообщить на линию "102" или по телефонам: 0 (564) 92-49-08, 0 (564) 92-49-09, 067-568- 90-99.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что полиция Каменского Днепропетровской области разыскивает ранее неоднократно судимого 27-летнего Михаила Гриневича. Мужчину подозревают в нанесении тяжелых телесных повреждений.

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