На Днепропетровщине разыскивают пропавшего без вести подростка: фото и приметы

Полиция города Никополь Днепропетровской области объявила в розыск 15-летнего Голосова Олега Валерьевича.

22 апреля около 12:00 парень ушел из дома и до сих пор его местонахождение не установлено. Об этом сообщили в пресс-службе Никопольского отдела полиции.

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Приметы: рост 180-182 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, короткая стрижка, глаза голубые.

Был одет: голубые джинсы, красные кроссовки, белые носки, черная футболка, сине-серый свитер, черная кепка, куртка кожаная черная.

На Днепропетровщине разыскивают подростка Никопольский отдел полиции

На Днепропетровщине разыскивают подростка Никопольский отдел полиции

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Олега, полиция просит сообщить по телефонам: (095) 9382756 или "102"

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