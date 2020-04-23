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23 апреля • обновлено в 12:35
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Алина Рашевская
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На Днепропетровщине разыскивают пропавшего без вести подростка: фото и приметы

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Полиция города Никополь Днепропетровской области объявила в розыск 15-летнего Голосова Олега Валерьевича.

22 апреля около 12:00 парень ушел из дома и до сих пор его местонахождение не установлено. Об этом сообщили в пресс-службе Никопольского отдела полиции.

На Днепропетровщине разыскивают подростка

На Днепропетровщине разыскивают подростка

Заноза

Приметы: рост 180-182 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, короткая стрижка, глаза голубые.

Был одет: голубые джинсы, красные кроссовки, белые носки, черная футболка, сине-серый свитер, черная кепка, куртка кожаная черная.

На Днепропетровщине разыскивают подростка

На Днепропетровщине разыскивают подростка

Никопольский отдел полиции

На Днепропетровщине разыскивают подростка

На Днепропетровщине разыскивают подростка

Никопольский отдел полиции

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Олега, полиция просит сообщить по телефонам: (095) 9382756 или "102"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре правоохранители разыскивают без вести пропавшего Святослава Шевченко. Мужчина пропал в июне 2019 года и до сих пор не выходил на связь.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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Днепр Происшествия

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