Полиция объявила в розыск 43-летнего Сергея Грудненко из села Орловщина Новомосковского района.

С 3 марта мужчина не появляется дома. Наиболее вероятным местом нахождения пропавшего считают Днепр, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Приметы: на вид 40-45 лет, рост — 187 сантиметров, худого телосложения, волосы темные.

На Днепропетровщине разыскивают пропавшего без вести мужчину Agronews

Был одет в куртку темно-синего цвета, вязаную черную шапку и черные штаны. Постоянно носит очки.

На Днепропетровщине разыскивают пропавшего без вести мужчину ГУ НП в Днепропетровской области

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Сергея, полиция просит сообщить на линию "102" или по телефонам: (098) 242 58 03, 050- 948-53-23, 096-739-54-67.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром нашли тело Артема Агеева. Он исчез еще в декабре прошлого года.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся