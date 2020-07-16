На Днепропетровщине разыскивают пропавшего без вести мужчину. Фото и приметы

Алина Рашевская Происшествия 16:50, 16.07.2020

В Днепропетровской области разыскивают без вести пропавшего 67-летнего Виктора Зиброва.

Мужчина ушел из дома в неизвестном направлении 15 июля. С тех пор он не выходит на связь с родными, сообщает "Днепр оперативный".

Известно, что мужчина проживал в селе Дерезоватое Синельниковского района. В день исчезновения был одет в синюю спортивную кофту, серо-голубую рубашку и серые штаны.

На Днепропетровщине разыскивают пропавшего без вести мужчину
Фото: "Днепр оперативный"

Если Вам что-либо известно о местонахождении Виктора, сообщайте по телефону: 097-360-63-71.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине задержали банду, похитившую и пытавшую человека.

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Днепр Происшествия

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