На Днепропетровщине разыскивают пропавшего без вести мужчину. Фото и приметы

Алина Рашевская Происшествия 10:44, 23.06.2020

В городе Каменское Днепропетровской области разыскивают 43-летнего Владимира Степкина.

В последний раз мужчина выходил на связь с родными 22 июня около 1:00. Об этом сообщили в Facebook-сообществе "Каменское".

Был одет: голубые шорты, красная футболка "Manchester", черные вьетнамки.

В Каменском разыскивают пропавшего мужчину
Facebook/"Каменское"

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Владимира, сообщайте по телефонам: 067-265-65-73, 098-284-63-50.

В Каменском разыскивают пропавшего мужчину
Facebook/"Каменское"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве пять месяцев разыскивают без вести пропавшую несовершеннолетнюю Либерти Боднар. Девочка еще 27 января ушла из столичного Центра социально-психологической реабилитации для детей №1 и до сих пор не вернулась.

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