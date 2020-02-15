На Днепропетровщине разыскивают опасного преступника. Фото

Полиция Павлограда Днепропетровской области разыскивает гражданина Беларуси Шульженко Валерия Викторовича, 1972 года рождения, который совершил разбойное нападение.

Преступление произошло 24 января в квартире по улицы Харьковской в Павлограде. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Днепропетровской области.

Мужчина проник в квартиру местной жительницы, нанес ей ножевые ранения и завладел деньгами в сумме 7 тысяч гривень. После чего скрылся с места преступления.

По данному факту начато уголовное дело по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины, то есть разбой с проникновением в жилье.

Правоохранители просят сообщить место нахождения Шульженко Валерия Викторовича в Павлоградское отделение полиции или по телефонам: 095 466 61 62; 066-28-35-306 или 102. Полицейские гарантируют анонимность и вознаграждение.

Полиция разыскивает опасного преступника Пресс-служба ГУНП в Днепропетроской области

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