На Днепропетровщине разыскивают опасного преступника: фото и приметы
Полиция Павлограда Днепропетровской области разыскивает участника преступной группы, которая выкрала мужчину и требовала у него деньги.
Правоохранители устанавливают местонахождение Вальчука Анатолия Викторовича, 1999 года рождения, жителя города Первомайска, сообщили в пресс-службе Национальной полиции.
"Просьба ко всем, кто имеет какую-либо информацию о его местонахождении обратиться в Павлоградский отдел полиции по телефонам: "102", (095) 466 61 62, или (066) 283 53 060. Анонимность гарантируем", – говорится в сообщении.
Как писал OBOZREVATEL ранее, в городе Желтые Воды Днепропетровской области пятеро детей прыгали с технического моста в реку Желтая. В результате один из мальчиков не вынырнул из воды.