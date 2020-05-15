На Днепропетровщине разыскивают опасного преступника: фото и приметы

Полиция Павлограда Днепропетровской области разыскивает участника преступной группы, которая выкрала мужчину и требовала у него деньги.

Правоохранители устанавливают местонахождение Вальчука Анатолия Викторовича, 1999 года рождения, жителя города Первомайска, сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

"Просьба ко всем, кто имеет какую-либо информацию о его местонахождении обратиться в Павлоградский отдел полиции по телефонам: "102", (095) 466 61 62, или (066) 283 53 060. Анонимность гарантируем", – говорится в сообщении.

Анатолий Вальчук dp.npu.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL ранее, в городе Желтые Воды Днепропетровской области пятеро детей прыгали с технического моста в реку Желтая. В результате один из мальчиков не вынырнул из воды.

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