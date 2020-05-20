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20 мая • обновлено в 10:33
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Алина Рашевская
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На Днепропетровщине разыскивают мужчину с потерей памяти: фото и приметы

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На Днепропетровщине полиция объявила в розыск 48-летнего Романа Погребного из Кривого Рога.

Мужчина пропал в районе поселка Божедаровка 15 мая. Известно, что криворожанин страдает потерей памяти, сообщили в пресс-службе Криворожского отдела полиции, передает "Первый криворожский".

В день исчезновения он был одет в черные спортивные штаны, футболку того же цвета и клетчатую рубашку.

На Днепропетровщине разыскивают пропавшего мужчину

На Днепропетровщине разыскивают пропавшего мужчину

Первый криворожский

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Романа, полиция просит сообщить на линию "102" или по номеру: 097-294-96-37.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине разыскивают пропавшую без вести молодую девушку. Она ушла на работу, однако по окончании смены домой так и не вернулась.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Кривой Рог
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