На Днепропетровщине разыскивают "карточного" мошенника: подробности

В городе Каменское Днепропетровской области полиция разыскивает мужчину, жертвой денежной махинации которого стала 68-летняя пенсионерка.

Женщина приняла от злоумышленника помощь по оплате коммунальных счетов в терминале самообслуживания. Незаметно для клиентки горожанин провел операцию через собственную карту, а после ее ухода запросил возврат денег, сообщили в пресс-службе Каменского отдела полиции.

Подвох потерпевшая заподозрила не сразу – в подтверждение об оплате она получила квитанцию. Есть вероятность, что этот случай – не единственный.

На Днепропетровщине разыскивают "карточного" мошенника Новости Украины

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество. Полиция просит всех пострадавших от действий данного мошенника обратиться по тел. 102, 0965869441, 0675686298.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине в разгар карантина активизировались мошенники. Всего за несколько недель они изобрели уже целый ряд схем.