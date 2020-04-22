На Днепропетровщине разыскивают двоих детей: фото и приметы

Максим Пяточкин Происшествия 14:20, 22.04.2020

На Днепропетровщине разыскивают 15-летнюю Екатерину Николаеву и 16-летнего Евгения Касинского.

Дети учатся в одной школе, они пропали 21 апреля и до сих пор не выходили на связь. Об этом сообщили на странице "Поиск пропавших детей" в Facebook.

"Ушли утром с поселка Шевченко, учатся в одной школе. Планируют путешествовать по Украине, возможно направились в Каменское, Кировоград. Могут передвигаться попутками", – отметили волонтеры.

На Днепропетровщине пропали дети
facebook.com/poisk.today
На Днепропетровщине пропали дети
facebook.com/poisk.today

Как писал OBOZREVATEL ранее, под Днепром ЗАЗ и Honda устроили жесткое смертельное ДТП.

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Днепр Происшествия

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