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22 апреля • обновлено в 14:40
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Максим Пяточкин

На Днепропетровщине разыскивают двоих детей: фото и приметы

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На Днепропетровщине разыскивают 15-летнюю Екатерину Николаеву и 16-летнего Евгения Касинского.

Дети учатся в одной школе, они пропали 21 апреля и до сих пор не выходили на связь. Об этом сообщили на странице "Поиск пропавших детей" в Facebook.

"Ушли утром с поселка Шевченко, учатся в одной школе. Планируют путешествовать по Украине, возможно направились в Каменское, Кировоград. Могут передвигаться попутками", – отметили волонтеры.

На Днепропетровщине пропали дети

На Днепропетровщине пропали дети

facebook.com/poisk.today

На Днепропетровщине пропали дети

На Днепропетровщине пропали дети

facebook.com/poisk.today

Как писал OBOZREVATEL ранее, под Днепром ЗАЗ и Honda устроили жесткое смертельное ДТП.

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Автор
Максим Пяточкин
Место
Украина Днепр
Тег
пропал человек
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