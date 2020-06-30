На Днепропетровщине разыскивается пропавший подросток: фото и приметы

Алина Рашевская Происшествия 13:54, 30.06.2020

В селе Бородаевка Днепропетровской области в ночь на 30 июня пропала 15-летняя девочка.

Никому не сообщив, несовершеннолетняя ушла из дома в неизвестном направлении. Об этом сообщили на странице "Поиск детей ГУНП в Днепропетровской области" в Facebook.

Приметы: на вид 15 лет, рост 170 см, худого телосложения, голубые глаза, длина темных волос по плечи.

Была одета: кепка черного цвета NIKE, юбка и жилетка джинсовые, белые кроссовки, имела при себе рюкзак черного цвета.

Если Вам известно о местонахождении пропавшей, сообщите по номеру 097-55-68-684 или 102.

На Днепропетровщине разыскивается пропавший подросток
Facebook/"Поиск детей ГУНП в Днепропетровской области"
Скриншот
Facebook/"Поиск детей ГУНП в Днепропетровской области"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине мужчина уехал на дачу и бесследно исчез.

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Днепр Происшествия

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