На Днепропетровщине разыскивается пропавший подросток: фото и приметы

В селе Бородаевка Днепропетровской области в ночь на 30 июня пропала 15-летняя девочка.

Никому не сообщив, несовершеннолетняя ушла из дома в неизвестном направлении. Об этом сообщили на странице "Поиск детей ГУНП в Днепропетровской области" в Facebook.

Приметы: на вид 15 лет, рост 170 см, худого телосложения, голубые глаза, длина темных волос по плечи.

Была одета: кепка черного цвета NIKE, юбка и жилетка джинсовые, белые кроссовки, имела при себе рюкзак черного цвета.

Если Вам известно о местонахождении пропавшей, сообщите по номеру 097-55-68-684 или 102.

На Днепропетровщине разыскивается пропавший подросток Facebook/"Поиск детей ГУНП в Днепропетровской области"

Скриншот Facebook/"Поиск детей ГУНП в Днепропетровской области"

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