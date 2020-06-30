На Днепропетровщине разыскивается пропавший подросток: фото и приметы
На Днепропетровщине разыскивается пропавший подросток. Коллаж
В селе Бородаевка Днепропетровской области в ночь на 30 июня пропала 15-летняя девочка.
Никому не сообщив, несовершеннолетняя ушла из дома в неизвестном направлении. Об этом сообщили на странице "Поиск детей ГУНП в Днепропетровской области" в Facebook.
Приметы: на вид 15 лет, рост 170 см, худого телосложения, голубые глаза, длина темных волос по плечи.
Была одета: кепка черного цвета NIKE, юбка и жилетка джинсовые, белые кроссовки, имела при себе рюкзак черного цвета.
Если Вам известно о местонахождении пропавшей, сообщите по номеру 097-55-68-684 или 102.
На Днепропетровщине разыскивается пропавший подросток Facebook/"Поиск детей ГУНП в Днепропетровской области"
Скриншот Facebook/"Поиск детей ГУНП в Днепропетровской области"
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине мужчина уехал на дачу и бесследно исчез.