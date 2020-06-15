На Днепропетровщине разоблачили нелегальный call-центр

В городе Новомосковск Днепропетровской области правоохранители прекратили работу нелегального колл-центра. В одном из офисов неизвестные установили компьютерное оборудование и занимались преступной деятельностью.

Подозреваемые связывались с гражданами и представлялись сотрудниками банка. После чего вводили пострадавших в заблуждение и завладевали их средствами с банковских счетов, сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Во время проведения обыска по месту расположения "колл-центра" правоохранительными органами выявлено и изъято 19 компьютеров с наушниками и микрофонами, а также черновые записи с пошаговой инструкцией общения с пострадавшими.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются причастные к преступлению лица.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в пятницу, 12 июня, в Каменском Днепропетровской области полицейские провели обыски в помещении, где располагался колл-центр, сотрудники которого обманывали людей.