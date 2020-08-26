На Днепропетровщине раскрыли крупную сеть "рабовладельцев"

София Закревская Происшествия 15:33, 26.08.2020

В Днепропетровской области в трудовое рабство попали 172 пациента тринадцати так называемых реабилитационных центров.

Социально незащищенных людей вербовали, силой удерживали в "центрах" и принуждали к тяжелой работе на территории Днепра. Деньги за труд пострадавших получали только злоумышленники, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Пациентов 13 "центров реабилитации" принуждали к работе
Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области

В "центрах реабилитации" пожилых людей, пациентов с инвалидностью, алкогольной и наркотической зависимостями заставляли бесплатно выполнять черновые работы. Сейчас потерпевших освободили, они находятся под наблюдением медиков и работников социальных служб.

Социально незащищенные люди не получали денег за свой труд
Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области

Правоохранители провели обыски на территории 13 "центров", в местах проживания и транспортных средствах членов преступной группы. Были изъяты мобильные телефоны, деньги, блокноты с рабочими записями, паспорта удерживаемых граждан, печати и документы благотворительных организаций, кредитные карточки, указывающие на противоправную деятельность.

На данный момент при помощи батальона полиции специального назначения задержаны девять фигурантов дела. Решается вопрос о сообщении им о подозрении в торговле людьми.

Задержаны девять фигурантов дела
Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области
Задержание прошло при участии батальона полиции специального назначения
Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине в интернате устроили трудовое рабство для душевнобольных.

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Днепр Происшествия

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