На Днепропетровщине раскрыли крупную сеть "рабовладельцев"
В Днепропетровской области в трудовое рабство попали 172 пациента тринадцати так называемых реабилитационных центров.
Социально незащищенных людей вербовали, силой удерживали в "центрах" и принуждали к тяжелой работе на территории Днепра. Деньги за труд пострадавших получали только злоумышленники, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
В "центрах реабилитации" пожилых людей, пациентов с инвалидностью, алкогольной и наркотической зависимостями заставляли бесплатно выполнять черновые работы. Сейчас потерпевших освободили, они находятся под наблюдением медиков и работников социальных служб.
Правоохранители провели обыски на территории 13 "центров", в местах проживания и транспортных средствах членов преступной группы. Были изъяты мобильные телефоны, деньги, блокноты с рабочими записями, паспорта удерживаемых граждан, печати и документы благотворительных организаций, кредитные карточки, указывающие на противоправную деятельность.
На данный момент при помощи батальона полиции специального назначения задержаны девять фигурантов дела. Решается вопрос о сообщении им о подозрении в торговле людьми.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине в интернате устроили трудовое рабство для душевнобольных.