На Днепропетровщине раскрыли крупную сеть "рабовладельцев"

В Днепропетровской области в трудовое рабство попали 172 пациента тринадцати так называемых реабилитационных центров.

Социально незащищенных людей вербовали, силой удерживали в "центрах" и принуждали к тяжелой работе на территории Днепра. Деньги за труд пострадавших получали только злоумышленники, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Пациентов 13 "центров реабилитации" принуждали к работе Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области

В "центрах реабилитации" пожилых людей, пациентов с инвалидностью, алкогольной и наркотической зависимостями заставляли бесплатно выполнять черновые работы. Сейчас потерпевших освободили, они находятся под наблюдением медиков и работников социальных служб.

Социально незащищенные люди не получали денег за свой труд Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области

Правоохранители провели обыски на территории 13 "центров", в местах проживания и транспортных средствах членов преступной группы. Были изъяты мобильные телефоны, деньги, блокноты с рабочими записями, паспорта удерживаемых граждан, печати и документы благотворительных организаций, кредитные карточки, указывающие на противоправную деятельность.

На данный момент при помощи батальона полиции специального назначения задержаны девять фигурантов дела. Решается вопрос о сообщении им о подозрении в торговле людьми.

Задержаны девять фигурантов дела Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области

Задержание прошло при участии батальона полиции специального назначения Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине в интернате устроили трудовое рабство для душевнобольных.