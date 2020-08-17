На Днепропетровщине пьяный мужчина подстрелил соседа. Фото

В районе поселка Коломийцево под Кривым Рогом 16 августа конфликт между двумя мужчинами закончился стрельбой.

Нетрезвый местный житель выстрелил своему соседу в ногу из ружья, после чего сбежал. Об этом сообщили в пресс-службе полка патрульной полиции Кривого Рога. Внимание! Фото 18+

Инцидент произошел в доме пострадавшего. На место вызвали "скорую". Врачи оказали раненому первую медицинскую помощь, а инспекторы опросили очевидцев и, составив портрет нападавшего, начали поиски.

На Днепропетровщине пьяный мужчина подстрелил соседа Пресс-служба патрульной полиции Кривого Рога

На трассе Н-11 Кривой Рог – Днепр патрульные обнаружили похожего по описанию гражданина, его посадили в служебную машину и привезли на место конфликта. Очевидцы опознали стрелка. Кроме этого, инспекторы нашли неподалёку в лесополосе ружьё.

На Днепропетровщине пьяный мужчина подстрелил соседа Пресс-служба патрульной полиции Кривого Рога

Задержанный рассказал, что оружие он где-то выкопал и решил оставить у себя дома. Мужчину передали сотрудникам Криворожского отдела полиции для дальнейших разбирательств.

На Днепропетровщине пьяный мужчина подстрелил соседа Пресс-служба патрульной полиции Кривого Рога

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