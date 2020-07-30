На Днепропетровщине публично надругались над флагом Украины. Фото

В среду, 29 июля, в городе Покров Днепропетровской области неизвестные надругались над флагом Украины.

Они изрезали Государственный Флаг на административном здании по улице Центральной, 7. Об этом сообщили на официальном сайте Покровского городского совета.

Разорванный флаг утром обнаружили сотрудники управления образования и библиотеки. По факту надругательства над символом государства подали заявление в полицию.

На Днепропетровщине публично надругались над флагом Украины Официальный сайт Покровского городского совета

"Что и кому пытались доказать злоумышленники надругательством над символом государства, в котором они живут – непонятно. Точно одно – такие действия недопустимы и должны быть наказаны. Потому что это не просто унижение ценностей, к которым покровчане относятся с уважением, это флаг, с которым мы сегодня освобождаем Украину", – отметили в пресс-службе городского главы Покрова.

Напомним, что согласно ст. 338 Уголовного кодекса Украины надругательство над государственными символами нашей страны наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Луганщине сожгли украинский флаг, полиция показала правонарушителя.

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