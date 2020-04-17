На Днепропетровщине простились с погибшим на Донбассе военным. Трогательное видео

Алина Рашевская Происшествия 17:14, 17.04.2020

В поселке городского типа Лиховка Днепропетровской области 15 апреля в последний путь провели погибшего пехотинца 93-й бригады "Холодный Яр" Леонида Скакуненко с позывным "Барон".

Утром 12 апреля он попал под вражеский обстрел позиций холодноярцев из гранатомета. В это время солдат был на боевом дежурстве, сообщили на странице 93-ей бригады в Facebook.

22 апреля защитник должен был праздновать свое 33-летие. У него остались сестра, жена и сын от первого брака.

На Днепропетровщине простились с погибшим на Донбассе военным
Коллаж

В 2014 году боец был призван по мобилизации в НГУ. В дальнейшем заключил контракт с Вооруженными силами, с сентября 2017 воевал в составе 93-й бригады уже третью ротацию. Участвовал в боевых действиях вблизи Новотроицкого, Новоселовки Второй, в окрестностях Крымского.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кропивницком похоронили военнослужащего 3-го отдельного полка спецназначения имени князя Святослава Храброго Игоря Вивчаренко. Он погиб в результате взрыва мины.

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