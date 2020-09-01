На Днепропетровщине пропавшего мужчину нашли утонувшим в реке. seyminfo.ru

В поселке Обуховка Днепропетровской области 31 августа пропавшего 47-летнего Виталия Бороду нашли утонувшим в реке Орель.

Об исчезновении мужчины стало известно днем ранее. Он отдыхал на водоеме вместе с семьей, однако в какой-то момент отошел и больше не возвращался, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области. Внимание! Фото 18+

Родные Виталия сразу же обратились в Службу спасения "101". На место направили водолазно-спасательную группу. Сотрудники ГСЧС оперативно приступили к поискам. Обследовав около 1200 квадратных метров реки, поисковые работы приостановили из-за наступления темного времени суток.

31 августа водолазы снова приступили к поискам. При помощи специального оборудования они обследовали около 600 квадратных метров. Тело мужчины нашли на глубине 6 метров и на расстоянии 15 метров от берега.

На Днепропетровщине пропавшего мужчину нашли утонувшим в реке Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

На Днепропетровщине пропавшего мужчину нашли утонувшим в реке Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

На Днепропетровщине пропавшего мужчину нашли утонувшим в реке Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре разыскивают пропавшего 47-летнего мужчину.

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