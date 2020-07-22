На Днепропетровщине пропавшего мужчину нашли утонувшим в пруду. ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

В среду, 22 июля, в селе Парное Днепропетровской области пропавшего местного жителя нашли утонувшим в пруду.

Об исчезновении мужчины стало известно днем ранее. Горожанин отправился отдохнуть на местный пруд, однако домой оттуда так и не вернулся, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

На поиски пропавшего сразу же направили спасателей. С помощью резиновой лодки водолазы обследовали 200 кв. м водоема и прибрежную полосу длинной в два километра, но мужчину не нашли.

На Днепропетровщине пропавшего мужчину нашли утонувшим в пруду ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

На следующий день чрезвычайники возобновили поиски. Обследовав 10 кв. м водоема, водолазы обнаружили тело утонувшего мужчины 1961 года рождения в четырех метрах от берега на двухметровой глубине.

Тело погибшего передали судмедэкспертам. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

На Днепропетровщине пропавшего мужчину нашли утонувшим в пруду ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

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