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21 мая • обновлено в 14:35
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Алина Рашевская
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На Днепропетровщине пропавшего мужчину нашли мёртвым в реке

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В селе Новоивановка Днепропетровской области 20 мая рыбаки выловили труп мужчины.

Тело удалось опознать. Умершим оказался 48-летний Роман Погребной, который находился в розыске с 15-го мая, сообщает "Первый городской".

Известно, что мужчина приехал в Кривой Рог из Николаевской области кодироваться от зависимости. 15 мая он должен был пойти на сеанс, но пропал без вести.

На Днепропетровщине пропавшего мужчину нашли мёртвым

На Днепропетровщине пропавшего мужчину нашли мёртвым

Первый городской

На Днепропетровщине пропавшего мужчину нашли мёртвым

На Днепропетровщине пропавшего мужчину нашли мёртвым

Первый криворожский

При осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружили. Труп отправили на судмедэкспертизу. Подробности произошедшего выясняются.

На Днепропетровщине пропавшего мужчину нашли мёртвым

На Днепропетровщине пропавшего мужчину нашли мёртвым

Первый городской

На Днепропетровщине пропавшего мужчину нашли мёртвым

На Днепропетровщине пропавшего мужчину нашли мёртвым

Первый городской

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине полиция объявила в розыск 48-летнего Романа Погребного из Кривого Рога. Мужчина пропал в районе поселка Божедаровка 15 мая.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Кривой Рог
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