На Днепропетровщине пропала 15-летняя девочка: фото и приметы

На Днепропетровщине разыскивают 15-летнюю Катерину Шинкарчук из Апостолово.

Девочка не появляется дома уже третьи сутки. Об этом сообщает Первый городской.

На Днепропетровщине пропала 15-летняя девочка Перший запорізький

Утром 16 декабря девочка вышла из дома и не вернулась. Родственники пропавшей и полиция просят у жителей области помочь в поисках.

Пропавшая была одета в куртку и зимнюю шапку красного цвета и чёрные сапоги. Имеет среднее телосложение, рост около 150 сантиметров. Девочка с короткой стрижкой, волосы тёмно-русого цвета.

Под Днепром пропал ребенок Первый городской

Если вам известна какая-либо информация о ребёнке, правоохранители просят сообщать по номеру (068) 926-63-40.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что неподалеку от села Вишневое 18 декабря легковой автомобиль угодил в ДТП с переворотом. По пути в Кривой Рог водитель не справился с управлением и слетел с дороги.

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