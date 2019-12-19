На Днепропетровщине пропала 15-летняя девочка: фото и приметы

На Днепропетровщине разыскивают 15-летнюю Катерину Шинкарчук из Апостолово.
Девочка не появляется дома уже третьи сутки. Об этом сообщает Первый городской.
На Днепропетровщине пропала 15-летняя девочка
Перший запорізький
Утром 16 декабря девочка вышла из дома и не вернулась. Родственники пропавшей и полиция просят у жителей области помочь в поисках.
Пропавшая была одета в куртку и зимнюю шапку красного цвета и чёрные сапоги. Имеет среднее телосложение, рост около 150 сантиметров. Девочка с короткой стрижкой, волосы тёмно-русого цвета.
Под Днепром пропал ребенок
Первый городской
Если вам известна какая-либо информация о ребёнке, правоохранители просят сообщать по номеру (068) 926-63-40.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что неподалеку от села Вишневое 18 декабря легковой автомобиль угодил в ДТП с переворотом. По пути в Кривой Рог водитель не справился с управлением и слетел с дороги.
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