На Днепропетровщине произошел мощный взрыв в многоэтажке: есть пострадавшие. Фото, видео

Во вторник, 9 июня, в городе Новомосковск Днепропетровской области произошел мощный взрыв, а затем и пожар в многоэтажном доме. Сообщение об инциденте поступило около 06:00.

Пожар в многоэтажке dp.dsns.gov.ua

Из квартиры на четвертом этаже с помощью аппарата защиты органов дыхания спасатели эвакуировали семилетнего мальчика. Его вывели по лестничной клетке на свежий воздух, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по Чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

В происшествии пострадал владелец квартиры на третьем этаже девятиэтажного дома. Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в Новомосковскую центральную районную больницу.

Спасатели ликвидируют пожар dp.dsns.gov.ua

Огонь уничтожил домашнее имущество владельца. Взрывом была разрушена внутренняя стена с соседней квартирой. Общая площадь пожара составила 30 квадратных метров.

"В этой квартире жил мужчина 1984 года рождения. Он вел разгульный образ жизни. У него практически 100% ожогов тела. Что послужило причиной взрыва, будет выяснять оперативно-следственная группа",- рассказали в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в воскресенье, 7 июня, в сирийском городе Эль-Камышлы террорист-смертник совершил взрыв.