Главная Новости
9 июня • обновлено в 11:10
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

На Днепропетровщине произошел мощный взрыв в многоэтажке: есть пострадавшие. Фото, видео

354
Читать материал на украинском

Во вторник, 9 июня, в городе Новомосковск Днепропетровской области произошел мощный взрыв, а затем и пожар в многоэтажном доме. Сообщение об инциденте поступило около 06:00.

Пожар в многоэтажке

Пожар в многоэтажке

dp.dsns.gov.ua

Из квартиры на четвертом этаже, с помощью аппарата защиты органов дыхания, спасатели эвакуировали семилетнего мальчика. Его вывели по лестничной клетке на свежий воздух, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по Чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

В происшествии пострадал владелец квартиры на третьем этаже девятиэтажного дома. Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в Новомосковскую центральную районную больницу.

Спасатели ликвидируют пожар

Спасатели ликвидируют пожар

dp.dsns.gov.ua

Огонь уничтожил домашнее имущество владельца. Взрывом была разрушена внутренняя стена с соседней квартирой. Общая площадь пожара составила 30 квадратных метров.

"В этой квартире жил мужчина 1984 года рождения. Он вел разгульный образ жизни. У него практически 100% ожогов тела. Что послужило причиной взрыва, будет выяснять оперативно-следственная группа",- рассказали в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в воскресенье, 7 июня, в сирийском городе Эль-Камышлы террорист-смертник совершил взрыв.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Место
Украина Днепр
Теги
пожар взрыв
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Днепр Происшествия

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 27 856.

    Вылечились: 12 412. Умерли: 810.

  • В мире заболели более 7,1 млн человек, погибли – больше 407 тысяч.

  • В ВОЗ заявили, что ситуация с пандемией коронавируса в Европе улучшается, однако в целом в мире она становится все хуже.

  • Минздрав назвал регионы Украины, не готовые к ослаблению карантина.

  • Ученые выяснили, что каждый пятый зараженный COVID-19 является суперраспространителем.

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги