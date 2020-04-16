На Днепропетровщине при пожаре погиб мужчина. Фото с места ЧП

В среду, 15 апреля, в поселке городского типа Широкое Днепропетровской области загорелся одноэтажный жилой дом.

Из пылающего помещения не успел выбраться 57-летний владелец. Его бездыханное тело нашли спасатели во время ликвидации пожара, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

К моменту прибытия спасателей огонь распространился по всей комнате. Пожар удалось укротить лишь спустя полчаса. К ликвидации возгорания были привлечены четыре человека личного состава и одна единица пожарно-спасательной техники Главного управления.

Пожар под Днепром ГУ ГСЧС

Пожар под Днепром ГУ ГСЧС

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