Главная Новости
16 апреля • обновлено в 11:05
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Алина Рашевская
Все статьи автора

На Днепропетровщине при пожаре погиб мужчина. Фото с места ЧП

295
Читать материал на украинском

В среду, 15 апреля, в поселке городского типа Широкое Днепропетровской области загорелся одноэтажный жилой дом.

Из пылающего помещения не успел выбраться 57-летний владелец. Его бездыханное тело нашли спасатели во время ликвидации пожара, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

К моменту прибытия спасателей огонь распространился по всей комнате. Пожар удалось укротить лишь спустя полчаса. К ликвидации возгорания были привлечены четыре человека личного состава и одна единица пожарно-спасательной техники Главного управления.

Пожар под Днепром

Пожар под Днепром

ГУ ГСЧС

Пожар под Днепром

Пожар под Днепром

ГУ ГСЧС

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Киевщине в пожаре погибли трое маленьких детей. Они пытались выйти, но дверь была закрыта.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Днепр Происшествия

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 4161.

    Вылечились: 186. Умерли: 116.

  • В мире заболели 2 миллиона человек, погибли – более 130 тысяч.

  • Аптеки заполонили экспресс-тесты на COVID-19, но это – деньги на ветер

  • Откуда взялся коронавирус: в США узнали о нулевом пациенте из Китая

  • ВОЗ заявила, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут.

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги