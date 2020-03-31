На Днепропетровщине при пожаре погиб мужчина. Фото с места ЧП

Во вторник, 31 марта, в селе Елизаветовка Днепропетровской области загорелся одноэтажный жилой дом.
Из пылающего помещения не успел выбраться 63-летний владелец. Его бездыханное тело нашли спасатели во время ликвидации пожара, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.
Огонь успел уничтожить кровлю, домашнее имущество и мебель на площади 80 м. кв. Пожар удалось укротить лишь спустя два часа.
Пожар под Днепром
ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
К ликвидации пожара привлечены пятеро человек личного состава и одна единица пожарно-спасательной техники Главного управления.
Пожар в Днепре
ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Одессе во время тушения масштабного пожара в жилом многоэтажном доме серьезно пострадали двое спасателей. Один из них в реанимации.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!