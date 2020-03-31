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31 марта • обновлено в 10:23
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Алина Рашевская

На Днепропетровщине при пожаре погиб мужчина. Фото с места ЧП

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Во вторник, 31 марта, в селе Елизаветовка Днепропетровской области загорелся одноэтажный жилой дом.

Из пылающего помещения не успел выбраться 63-летний владелец. Его бездыханное тело нашли спасатели во время ликвидации пожара, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Огонь успел уничтожить кровлю, домашнее имущество и мебель на площади 80 м. кв. Пожар удалось укротить лишь спустя два часа.

Пожар под Днепром

Пожар под Днепром

ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

К ликвидации пожара привлечены пятеро человек личного состава и одна единица пожарно-спасательной техники Главного управления.

Пожар в Днепре

Пожар в Днепре

ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Одессе во время тушения масштабного пожара в жилом многоэтажном доме серьезно пострадали двое спасателей. Один из них в реанимации.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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