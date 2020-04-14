На Днепропетровщине при пожаре обгорела женщина. Фото с места ЧП

В поселке Марьянское Днепропетровской области 13 апреля произошел пожар в хозяйственной постройке, расположенной вблизи частного дома.
В результате происшествия пострадала 48-летняя владелица. Женщина получила ожоги рук, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.
К моменту приезда дежурной бригады спасателей крыша и личные вещи успели сгореть дотла. Общая площадь пожара составила 250 квадратных метров.
Пожар под Днепром
ГУ ГСЧС
Пожар под Днепром
ГУ ГСЧС
К тушению пожара были привлечены четыре человека личного состава и одна единица пожарно-спасательной техники Главного управления. Огонь удалось укротить лишь спустя полтора часа.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ситуация с пожарами в Чернобыльской зоне стала критической. Огонь уже добрался до города Припять и вскоре может перекинуться на хранилища радиоактивных отходов.
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