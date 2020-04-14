Главная Новости
14 апреля • обновлено в 10:08
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Алина Рашевская
Все статьи автора

На Днепропетровщине при пожаре обгорела женщина. Фото с места ЧП

386
Читать материал на украинском

В поселке Марьянское Днепропетровской области 13 апреля произошел пожар в хозяйственной постройке, расположенной вблизи частного дома.

В результате происшествия пострадала 48-летняя владелица. Женщина получила ожоги рук, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

К моменту приезда дежурной бригады спасателей крыша и личные вещи успели сгореть дотла. Общая площадь пожара составила 250 квадратных метров.

Пожар под Днепром

Пожар под Днепром

ГУ ГСЧС

Пожар под Днепром

Пожар под Днепром

ГУ ГСЧС

К тушению пожара были привлечены четыре человека личного состава и одна единица пожарно-спасательной техники Главного управления. Огонь удалось укротить лишь спустя полтора часа.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ситуация с пожарами в Чернобыльской зоне стала критической. Огонь уже добрался до города Припять и вскоре может перекинуться на хранилища радиоактивных отходов.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Днепр Происшествия

Коронавирус. Самое важное

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги