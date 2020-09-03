На Днепропетровщине преступная группа поставляла наркотики в колонию

В Днепропетровской области группа людей организовала наркобизнес в одной из исправительных колоний.

Возглавила незаконную деятельность жительница Днепра, соорганизатором был осужденный, отбывающий в данный момент наказание. Всего в состав преступной группы входили шесть человек, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Обвинительные акты против членов группы уже направлены в суд. Пресс-служба Национальной полиции Украины

Женщина отвечала за приобретение и хранение метадона, мужчина распространял наркотики среди заключенных и собирал с клиентов деньги. Еще двое участников группы доставляли вещества на территорию колонии, перебрасывая их через забор при помощи рогаток и арбалета.

Среди преступников был человек, который занимался ведением "бухгалтерии". На данный момент установлена также личность злоумышленника, у которого женщина-организатор наркобизнеса закупала товар.

Наркотики попадали в колонию при помощи рогаток и арбалета. Пресс-служба Национальной полиции Украины

Правоохранители изъяли наркотические и психотропные вещества на два миллиона гривен, инструменты для их передачи в колонию, 53 тысячи гривен и 12,7 тысяч долларов США, оружие, боеприпасы, банковские карты, мобильные телефоны и черновые записи.

Досудебное расследование завершено, обвинительные акты против членов группы направлены в суд. Им инкриминируют создание преступной организации, незаконное приобретение, хранение и распространение наркотиков и незаконное обращение с оружием и боеприпасами.

Правоохранители изъяли у наркобизнесменов крупную сумму денег. Пресс-служба Национальной полиции Украины

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре лжесотрудник СБУ разъезжал по городу с наркотиками. Его задержали на Крутогорном спуске.