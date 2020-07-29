На Днепропетровщине пожар в жилом доме унес жизнь женщины. Фото с места ЧП

На Днепропетровщине пожар в жилом доме унес жизнь женщины. Коллаж

В среду, 29 июля, в селе Январское Днепропетровской области произошел пожар в одноэтажном частном доме.

Из пылающего помещения не успела выбраться его 63-летняя владелица. Бездыханное тело женщины нашли спасатели во время ликвидации пожара, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

К прибытию пожарных огонь уничтожил вещи домашнего обихода и мебель. Общая площадь пожара составила 12 кв. м.

На Днепропетровщине пожар в жилом доме унес жизнь женщины Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

К ликвидации пожара были привлечены 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления. Причина его возникновения на данный момент устанавливается.

На Днепропетровщине пожар в жилом доме унес жизнь женщины Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине огнеборцы спасли лес от крупного пожара.