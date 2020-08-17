На Днепропетровщине пожар в многоэтажке унес жизнь женщины. Фото с места ЧП

Пожар под Днепром. Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

В понедельник, 17 июля, в городе Вольногорск Днепропетровской области загорелась квартира в пятиэтажке на улице Молодежной.

Из пылающего помещения не успела выбраться 61-летняя женщина. Ее бездыханное тело нашли спасатели во время ликвидации пожара, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Пожар под Днепром Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Пожар под Днепром Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

К прибытию пожарных огонь уничтожил вещи домашнего обихода и мебель. Общая площадь пожара составила 4 кв. м.

К ликвидации пожара были привлечены 5 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления. Причина его возникновения на данный момент устанавливается.

Пожар под Днепром Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

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